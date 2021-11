Chiara Piotto è la prima finalista del premio Telegiornalista dell’anno 2021. Nella semifinale la Piotto ha sconfitto a sorpresa Federica Masolin in un duello intenso e combattuto. 50,65% di preferenze per la Piotto, 49,35% per la Masolin. Decisivi ai fini del successo finale i voti attribuiti dalla speciale Giuria del premio: la Giuria Instagram aveva infatti espresso un gradimento maggiore verso Federica Masolin. L’altra semifinale in programma nei prossimi giorni sarà tra Francesca Baraghini e Giorgia Rossi. Un altro match tutto da vivere in attesa della finalissima che eleggerà ufficialmente la Telegiornalista del 2021. Il premio Telegiornalista dell’anno edizione 2021 è organizzato dal portale online Telegiornaliste.com e destinato ad eleggere la telegiornalista più amata dal pubblico. Il titolo di regina della 26^ edizione del riconoscimento “La telegiornalista dell’anno” (sondaggio denominato in passato come il Campionato delle Telegiornaliste) è stato assegnato lo scorso anno a Francesca Baraghini che è riuscita a battere la concorrenza di apprezzate conduttrici di telegiornali e trasmissioni televisive italiane. Le edizioni 2017, 2018 e 2019 erano state vinte rispettivamente da Federica Masolin, Francesca Baraghini e Giorgia Cardinaletti. Finora il maggior numero di vittorie relative al premio Telegiornalista dell’anno porta i nomi di Monica Bertini, Maria Grazia Capulli e Maria Concetta Mattei, tutte a pari merito con ben tre successi. Alle loro spalle, ad oggi, Luisella Costamagna, Mikaela Calcagno e Francesca Baraghini con due trionfi.

Chiara Piotto, dunque, è la prima finalista dell’edizione 2021. Nata a La Spezia nel 1993, la Piotto si è fatta apprezzare negli ultimi tempi a Sky Tg 24. E ora vuole sollevare al cielo con merito il trofeo di Telegiornalista 2021.