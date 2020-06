Tennis Assoluti Todi: la finale maschile sarà Sonego-Arnaboldi

E’ Lorenzo Sonego il secondo finalista nel tabellone maschile ai Campionati Italiani Assoluti. Sulla terra rossa del tennis Club Todi 1971, il tennista piemontese, numero 46 del ranking mondiale, ha battuto nella seconda semifinale Lorenzo Giustino, numero 153, in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (5). In finale Sonego affronterà Andrea Arnaboldi, 32enne milanese testa di serie numero 7, che ha superato in poco più di un’ora per 6-1, 6-2 Andrea Vavassori, 25enne torinese numero 119 del ranking di doppio.

Tennis Assoluti Todi: la finale femminile sarà Paolini-Trevisan

Nel tabellone femminile degli Assoluti di Todi pronostico interamente rispettato: il titolo tricolore se lo giocheranno le prime due teste di serie, rispettivamente Jasmine Paolini e Martina Trevisan, amiche e compagne di squadra con la maglia azzurra in Fed Cup. Tre i precedenti a livello internazionale tra le due, con la Paolini in vantaggio 2-1 e che si è imposta a inizio stagione a Shenzhen. La Paolini affrontava la wild card Camilla Rosatello, 25 anni di Saluzzo e si è imposta con autorità per 62 63. La 24enne toscana e numero 95 del ranking Wta, aveva vinto entrambi i match che l’avevano portata in semifinale salvandosi al match tie break. Dopo le sofferenze e le false partenze dei giorni scorsi prima contro Matilde Paoletti e poi contro Stefania Rubini, questa volta è apparsa più sicura e meno fallosa.