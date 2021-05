Tennis, ATP Madrid: Jannik Sinner vince senza affanno all’esordio. Matteo Berrettini si aggiudica il derby con Fabio Fognini. Out Cecchinato con Bautista

Tennis, ATP Madrid – Jannik Sinner vola al 2° turno del Masters 1000 di Madrid, competizione che si sta disputando sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il tennista azzurro, n.18 ATP e numero 14 del seeding, ha battuto Guido Pella, n.55 ATP. Il tennista argentino è stato costretto a issare bandiera bianca dopo aver chiesto l’intervento del fisioterapista per un problema muscolare al nono gioco del secondo set sul 4 pari. Il 19enne di Sesto Pusteria affronterà l’australiano Alexei Popyrin, n.76 ATP, passato attraverso le qualificazioni. Tra l’altoatesino ed il 21enne di Sydney non ci sono precedenti.

Matteo Berrettini si aggiudica il derby azzurro con Fabio Fognini che all’esordio aveva sconfitto Taberner. Il tennista romano, numero 10 del ranking atp, ha battuto il ligure, numero 28 del ranking atp, con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 22 minuti e per farlo gli sono bastati due break per set. Matteo oggi è stato inviolabile con zero palle break concesse, cinque ace e il 79% di prime in campo non ha dato scampo all’avversario. Berrettini sta tornando progressivamente ai ritmi di maggio 2019 dopo i vari infortuni che hanno condizionato il suo inizio di stagione. L’unico precedente era andato in favore del ligure (6-1 6-3), un primo turno a Roma nel 2017. Agli ottavi di finale Berrettini troverà il vincente della sfida tra l’argentino Delbonis (77 del ranking) e lo spagnolo Ramos-Vinolas (37 del ranking atp).

Esordio amaro nel tabellone principale per Marco Cecchinato: il 28enne palermitano, n.104 del ranking, è stato battuto in tre set dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.11 ATP e numero 9 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-7, 7-5 dopo due ore e mezza di gioco.

ATP Madrid, i risultati di oggi 4 maggio

2° turno

Rublev c. Paul 6-7, 6-3, 6-4,Bublik c. Shapovalov 6-4, 5-7, 6-4, Berrettini c. Fognini 6-3, 6-4.

1° turno

Sinner c. Pella 6-2, 4-4 ritiro, Bautista Agut c. Cecchinato 6-2, 6-7, 7-5, Ruud c. Auger-Aliassime 6-1 6-4, Nishikori c. Khachanov 6-7, 6-2, 6-2, Popyrin c. Struff 6-3, 7-6, Millman c. Hurkacz 5-7, 7-6, 6-3.