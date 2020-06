Tennis, stop per Federer: tornerà nel 2021

Roger Federer si è operato al ginocchio: “Tornerò nel 2021, non vedo l’ora di rivedere i miei tifosi”

Il Tennis dovrebbe ripartire il 17 agosto con il torneo di Cincinnati ma lo farà senza un protagonista assoluto: Roger Federer. Il campione svizzero, infatti, ha scritto un post sul proprio profilo Twitter dove si legge che ha subito un’operazione ad un ginocchio e che tornerà ad impugnare una racchetta solamente nel 2021.

Il post di Federer

“Cari tifosi, spero che stiate bene e in forma. Alcune settimane fa ho avuto una battuta d’arresto durante la mia fase iniziale di riabilitazione che mi ha costretto a una nuova rapida artroscopia del ginocchio destro. Ora, proprio come avevo fatto nella stagione 2017, ho intenzione di prendere il tempo necessario per essere pronto al 100% per giocare al mio livello. Mi mancheranno i miei fan e i tornei ma devo guardare avanti per essere pronto all’inizio della stagione 2021″