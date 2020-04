Tennis dal 4 maggio

Il Tennis differentemente da altri sport di contatto potrebbe tornare con più facilità a svolgersi. Questo non solo a livello agonistico ma anche a livello amatoriale, difatti a causa del Covid-19 moltissime associazioni, club o circoli di tennis hanno chiuso i battenti. A tal proposito Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino, durante un’intervista al ”Messaggero” ha sottolineato che il tennis, ma anche il golf, è pronto a ripartire dal prossimo 4 maggio.

Le parole di Guido Saracco

“In prima linea per la ripartenza ci sono golf e tennis. Cerchiamo di calcolare i rischi concreti di contrarre il virus in base al tipo di sport. Siccome la propagazione avviene tramite respiro, è evidente che gli atleti corrano un rischio molto più elevato delle persone normali. L’altro elemento da tenere in stretta osservazione è il contatto. Rugby e Football americano sono simili ma hanno diversi coefficienti perché le protezioni del football (casco e visiera) limitano il contagio aereo. Ci sono sport molto complessi come il basket, volley e calcio, in cui l’ unica contromisura è il controllo prima delle partite”.

I dettami da rispettare per i giocatori di Tennis dopo l’emergenza Covid-19: