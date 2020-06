Milan, test prima della ripresa

In casa Milan tempo di test in famiglia in vista della ripresa ufficiale della stagione. Nell’amichevole in famiglia in luce Paqueta e Bonaventura, due tasselli che potrebbero rivelarsi fondamentali in questo finale di stagione ad alta tensione. Buona prova del brasiliano, gol e belle giocate. Sarà Paqueta l’arma in più di Pioli nel decisivo finale di stagione?