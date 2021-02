Continua la preparazione della Top Volley Cisterna in vista della ripresa dei match ufficiali prevista per il 28 marzo, quando avranno il via i playoff per il quinto posto, appendice della regular season che mette in palio la quinta posizione in classifica e quindi la qualificazione alla Challenge Cup 2021/2022.



Crescita della fanbase della Top Volley

Oltre i risultati sportivi ottenuti dalla squadra, è interessante il dato emerso dall’ultimo report di Iquii Sport che vede la Top Volley Cisterna al sesto posto tra le squadre di Superlega per crescita di fanbase. Infatti si è registrato un aumento del 2,94% in questa speciale classifica guidata da Monza (+6,04%) alle cui spalle ci sono Milano (+5,97%), Piacenza (+5,57%), Modena (+3,14%) e Lube (+3,07%). Dietro la Top Volley, nella speciale classifica riservata alla crescita, ci sono Trento, Vibo, Perugia, Ravenna, Verona e Padova. La statistica tiene conto della variazione tra il 23 dicembre 2020 e il 23 febbraio.

Dal report emerge anche che, nella classifica aggregata che comprende tutte le piattaforme, la Top Volley Cisterna ha difeso la decima posizione con un totale di 24.500 followers complessivi. Tutte le 12 squadre della Superlega messe insieme coinvolgono complessivamente un milione e trecentomila appassionati con un aumento del 2,9% rispetto allo scorso dicembre.

L’iniziativa #Accendiamoilrispetto



Importanti per il Club anche i progetti etici. Nei prossimi giorni ripartirà #Accendiamoilrispetto con il patrocinio della Polizia di Stato e il supporto di AbbVie, mentre il Club pontino ha vissuto con grande partecipazione la settimana dedicata alla pallavolo da Special Olympics con gli atleti speciali della Lucky Friends di Lamezia Terme, l’associazione di volontari gemellata con la Top Volley. Immagini e informazioni sulla pallavolo giocata dagli atleti speciali, si possono trovare sui canali social della Top Volley.