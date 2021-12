Torino Hellas Verona, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Non sarà una partita come le altre per Ivan Juric. Il tecnico croato, infatti, per la prima volta affronterà la squadra che ha allenato fino all’anno scorso e nella quale ha lasciato un ottimo ricordo. Ora al Torino sta replicando le sue idee e instillando i medesimi concetti in una squadra che lo segue e che è tornata ad avere fiducia in sé e voglia di lottare e la classifica lo dimostra. Il Verona, allenato da Tudor, non è però da meno e si trova un punto sopra i granata. Trascinati da un gioco molto offensivo e dalla vena di uno straordinario Simeone, gli scaligeri vogliono conquistare un’altra vittoria prestigiosa nell’ultima trasferta del 2021.

Torino Hellas Verona, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca; Sanabria

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

Torino Hellas Verona, i precedenti

In serie A ci sono stati ben 27 scontri tra le due compagini in casa dei granata con 10 vittorie del Torino, 3 del Verona e ben 14 pareggi. Il pari è quindi il risultato più comune ed è pressoché l’unico nell’ultimo decennio: su 6 scontri che ci sono stati in questo periodo, infatti, si sono registrati 5 pareggi e una vittoria dell’Hellas. L’ultimo scontro finì 1-1 con le reti di Dimarco e Bremer. L’ultima vittoria granata è invece risalente alla stagione 01/02 ma fu uno schiacciante 5-1 con le reti di Ferrante (doppietta), Vergassola, Galante e Cristiano Lucarelli a cui rispose il solo Adrian Mutu per il gol della bandiera

Torino Hellas Verona, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN