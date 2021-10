Torino Juventus: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Juve rilanciata dalla vittoria col Chelsea, Torino difende bene ma non vince, entrambe a quota 8 punti, il derby per la svolta

Quattro successi nelle ultime cinque partite per i bianconeri che puntano a scacciare la crisi iniziale, il primo posto nel girone di Champions è un ottimo risultato, il decimo posto in Serie A decisamente meno, ma la Juve può sfruttare il buon momento di forma per cercare di accorciare il gap con le prime quattro (4 punti sotto la Roma, 10 dalla capolista Napoli). L’avversario di domani è il Torino, che arriva da due pareggi subiti in rimonta contro Lazio e Venezia, granata che nel 2021 hanno pareggiato più di tutti, ben 13 partite, solo Reims e Athletic Bilbao ne hanno di più nei maggiori campionati europei. La squadra di Juric si difende bene, lo dimostrano i soli 49 tiri subiti, nessuno meglio di loro in Serie A. I precedenti della stracittadina torinese vedono un dominio bianconero nelle ultime 30 sfide, 22 vittorie contro una sola del Toro (aprile 2015), 7 pareggi a chiudere il conteggio. Per la Juve la difesa non è stata un punto di forza in campionato, ha preso gol, infatti, per 20 partite di fila, prendendo gol domani eguaglierebbe il suo record negativo di 21 partite consecutive subendo gol, nel derby in trasferta però la vecchia signora ha una buona tradizione di porte inviolate, dal 2000 in poi non ha preso gol nel 62% degli incontri. L’anno scorso la sfida è terminata con il punteggio di 2-2, con doppietta di Sanabria e gol di Chiesa e Ronaldo, proprio su Federico Chiesa punterà Max Allegri, con Dybala e Morata ancora out, sarà l’autore del gol vittoria col Chelsea a prendersi l’attacco sulle spalle insieme a Kean, giocherà più avanti Cuadrado facendo posto in difesa a Danilo, insieme a De Ligt, Chiellini e Alex Sandro, centrocampo con Locatelli, Bentancur e Rabiot. In dubbio fino all’ultimo Belotti, che cerca un recupero forzato per prendere parte al derby, al suo posto inizierà Sanabria, con Brekalo e Pobega a sostegno, centrocampo a 4 con Singo, Lukic, Mandragora e Aina, difesa con Zima, Bremer e Rodriguez. La partita sarà visibile in diretta sabato alle 18 e on-demand su Dazn.