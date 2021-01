Torino, salta Giampaolo: Nicola il nuovo allenatore

Il Torino esonera Giampaolo

Era nell’aria già da tempo, adesso è ufficiale: Marco Giamaolo è stato esonerato dal Torino. La decisione del presidente granata, Cairo, è arrivata dopo l’ennesimo risultato insoddisfacente della squadra, il pareggio contro lo Spezia.

Il Torino deve salvarsi, la squadra verrà affidata a Nicola

In seguito alla 18^ giornata di Serie A, il Torino è in 17^ posizione con 13 punti, frutto di due vittorie, sette pareggi e ben nove sconfitte. Troppo male per una squadra che ha sempre brillato negli ultimi anni. Ora, per il Toro, è tempo di cambiare, è pronto il nuovo allenatore: Davide Nicola. L’ex tecnico di Udinese e Genoa è un vero esperto di salvezza, proverà ad aiutare i Granata a non sprofondare nella Serie B. Ancora non è ufficiale, ma è solo questione di ore. A comunicare l’addio a Giampaolo è una nota ufficiale sul sito web del Toro, la quale recita: “Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata”.

L’arrivo di Davide Nicola verrà ufficializzato nel momento in cui l’ex difensore si libera dal contratto che lo lega ancora al Genoa.