Torino Sassuolo, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Una delle partite più interessanti della giornata di serie A è sicuramente quella tra Torino e Sassuolo. Granata e neroverdi, infatti, sono due tra le squadre meglio allenate e con l’identità più definita. Le due formazioni sono, al momento divise da tre punti in classifica, con la squadra di Juric avanti (e con una partita in meno), ma Dionisi progetta l’aggancio in classifica grazie anche al ritorno di Berardi dopo la squalifica che lo aveva messo fuori causa la scorsa settimana.

Torino Sassuolo, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca

Torino Sassuolo, i precedenti

Sono solo 8 i precedenti in casa dei granata in serie A che hanno visto il Torino vincere in 6 occasioni e il Sassuolo solamente in 2. I neroverdi puntano però a invertire il trend degli ultimi anni che li ha visti uscire sconfitti nelle ultime 5 partite. L’anno scorso terminò con un emozionante 3-2 con il Sassuolo in vantaggio per 0-2 con la doppietta di Berardi e con la successiva rimonta del Torino con la doppietta di Zaza e il gol di Mandragora. Ricca di gol anche la sfida della stagione 16/17 con il risultato finale di 5-3 con Defrel protagonista con una tripletta (anche se inutile).

Torino Sassuolo, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.