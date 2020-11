Torino, trauma contusivo al ginocchio destro per Belotti

Il gallo Belotti, nel corso della sfida persa da Torino ieri contro la Lazio, ha riportato un infortunio al ginocchio

Andrea Belotti, nel corso della mattina odierna, si è sottoposto agli esami strumentali per constatare le condizioni del ginocchio destro. La visita ha confermato quanto ci si aspettava: il gallo ha riportato un trauma contusivo al ginocchio destro. Il calciatore non prenderà parte sicuramente alla partita contro il Genoa di questo mercoledì valida per il recupero della 3^ giornata. Giampaolo spera di riaverlo a disposizione in vista del match contro il Crotone di domenica prossima.