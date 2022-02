Torino Venezia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Nel sabato sera della venticinquesima giornata di serie A c’è spazio per Torino–Venezia. Dopo aver perso nel finale di gara contro l’Udinese, al termine di una partita giocata male, Juric vuole vedere una reazione dai suoi. Assente ancora Andrea Belotti, sarà confermato Sanabria in attacco, mentre Praet ha dovuto alzare bandiera bianca e starà fuori per diverso tempo. È invece alla ricerca di punti salvezza il Venezia che non vince da ben 10 giornate e che è stato scavalcato anche dal Cagliari finendo così al terz’ultimo posto.

Torino Venezia, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Ricci, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Modolo, Molinaro; Cuisance, Tessmann, Crnigoj; Aramu, Henry, Okereke

Torino Venezia, i precedenti

In 11 partite giocate in casa del Torino, ci sono state 7 vittorie granata, 2 pareggi e 2 vittorie del Venezia. Una di queste risale proprio all’ultimo incrocio, nella stagione 01/02, quando i lagunari sbancarono il Delle Alpi grazie alla doppietta di Maniero (mentre segnò Comotto per il Torino). Nel precedente incrocio, invece, datato alla stagione 99/00 a prevalere furono i padroni di casa grazie alle reti di Ferrante e Artistico che ribaltarono l’iniziale vantaggio ospite con Valtolina.

Torino Venezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Uno, Sky 251