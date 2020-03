La bandiera giallorossa Francesco Totti rivela: “Grazie alla mia famiglia sono riuscito a voltare pagina”

Roma | Francesco Totti in un intervento a #Dazncalling, le nuove interviste di Diletta Leotta effettuate via call, ha parlato di come trascorre le sue giornate in casa a causa del covid-19 e non solo.

Le sue dichiarazioni

“Lo schieramento di casa Totti mi vede in difesa, come la maggior parte dei mariti italiani. Stai a casa ma è come se fossi un ospite. Quando incontro Ilary durante la giornata, la saluto dicendole ‘buonasera signora, le serve qualcosa? (ndr. ride)” poi aggiunge “Quando ripenso ai momenti più belli, ripenso alla vittoria dello scudetto e alla vittoria del Mondiale. Legato a quell’anno è anche il ricordo della più grande paura sconfitta: nel 2006 arrivavo da un brutto infortunio, ma con la determinazione e con la voglia ho ottenuto ciò che mi ero prefissato…”. Poi conclude parlando dell’addio al calcio “La mia paura più grande era quella di smettere di giocare. Ma sono riuscito a voltare pagina grazie alla famiglia, ai miei bambini”