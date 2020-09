Tour de France, la tappa di oggi

La Jumbo Visma ieri ha imposto un ritmo infernale sulla salita conclusiva verso Orcières-Merlette, grazie in particolare alla gran tirata di Wout Van Aert. Primoz Roglic ha sondato così la forma dei suoi avversari e alla fine li ha staccati. Il messaggio è stato chiaro: vincere il Tour di quest’anno sarà durissimo perché prima bisognerà superare lo sloveno. Bernal, Landa, Valverde e Alaphilippe sono stati avvisati. Forse troppo, visto che nessuno oggi ha la forza per scappare in fuga. La situazione anomala della quinta tappa viene animata dal traguardo volante di L’Épine, tagliato per primo da Sam Bennett. Si muovono tutti i velocisti, ma il gruppo ritorna subito compatto. In questo modo i corridori scalano il Col de Serre Colon, dove Cosnefroy, più stupito che contento, incamera un altro punto che consolida la sua maglia a pois. Copia e incolla sulla Côte-de-Saint-Vincent-des-Barrés: il leader della classifica scalatori si allontana giusto il paio di metri necessario per superare la linea bianca davanti agli altri, di cui per altro non sembra mai fidarsi del tutto, dato che continua a pedalare con la testa girata per controllare la situazione. I pronostici per la giornata di oggi dicevano volata e non hanno sbagliato. Gli ultimi chilometri sono una lunga corsa per prendere la testa del gruppo, da cui sbuca Wout Van Aert. Il belga spalla a spalla con Bol ha mostrato di essere in forma smagliante. Dopo la salita di ieri, la volata di oggi conferma il talento cristallino di una delle stelle nascenti del ciclismo, che domani sarà ancora in testa a tirare in salita. Gli ultimi chilometri della sesta tappa infatti saranno durissimi e Roglic avrà bisogno del suo aiuto. Il colpo di scena però arriva quando già i corridori hanno superato il traguardo. Alaphilippe ha perso la maglia gialla perché si è rifornito dalla ammiraglia a diciassette chilometri dal traguardo. La penalizzazione di venti secondi fa quindi cambiare il leader che diventa Adam Yates.

Tour de France, la tappa di domani

Tour de France, la volata di Van Aert

