Alisson colpito da lutto familiare, il papà muore affogato

Terribile notizia per l’ex portiere della Roma, ora al Liverpool, Alisson. Questa notte – come riporta sportmediaset – il portiere brasiliano è stato raggiunto dalla notizia della morte di suo padre José Agostinho Becker. Il 57enne, papà anche di Muriel, estremo difensore della Fluminense, è affogato in una diga nel ranch di proprietà a Rincão do Inferno, all’interno dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. Le ricerche sono iniziate dopo qualche ora dalla sua assenza e in serata in sommozzatori hanno ritrovato il corpo senza vita.

ALISSON BECKER tratto da wikipedia

Alisson Ramses Becker (Novo Hamburgo, 2 ottobre 1992) è un calciatore brasiliano, portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana. Considerato uno dei migliori nel suo ruolo, a livello di club ha vinto cinque campionati Gaúchi, una Super Copa Gaúcha, un campionato inglese, una UEFA Champions League, una Supercoppa europea e una Coppa del mondo per club FIFA. Con la nazionale brasiliana è stato campione sudamericano nel 2019, mentre a livello individuale vanta due apparizioni nella squadra della stagione della UEFA Champions League, una nella squadra della stagione della Serie A, un Trofeo Jašin – primo a vincerlo – e un premio come miglior portiere dell’anno IFFHS. Nell’estate 2018, il suo trasferimento dalla Roma al Liverpool per 75 milioni di euro lo ha reso per alcune settimane il portiere più costoso nella storia del calcio, un primato battuto nella stessa sessione di mercato da Kepa Arrizabalaga, ceduto per 80 milioni; il precedente record apparteneva a Gianluigi Buffon, valutato 105 miliardi di lire nel 2001.