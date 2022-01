Trofeo Serra de Tramuntana, Wellens funambolo beffa Valverde

Nel terzo giorno di gare del Challenge di Mallorca va in scena la più dura delle corse in programma. Il Trofeo Serra de Tramuntana non delude e vede un grande Wellens avere la meglio sull’infinito Valverde in uno sprint ristretto.

La Movistar è -come previsto- protagonista di giornata con Mas che lavora per Valverde, ma sul traguardo di Lloseta è l’alfiere della Lotto Soudal Tim Wellens a dare scacco agli spagnoli. 3° Clarke e 4° McNulty si confermano già in palla.

