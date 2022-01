Udinese Atalanta, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

In bilico fino al giorno prima in attesa delle decisioni delle ASL e della Lega, Udinese e Atalanta cominceranno il loro 2022 calcistico. La Dea ha bisogno di riprendere il filo interrotto nelle ultime due partite (sconfitta con la Roma e pareggio contro il Genoa), anche se ci saranno diversi assenti, primo fra tutti Duvan Zapata, miglior marcatore bergamasco. L’Udinese, invece, non gioca addirittura da due turni, essendo saltate le gare contro Fiorentina e Salernitana, ma aspetta con fiducia gli orobici, forte della compattezza (e i risultati) ritrovata dopo il cambio in panchina.

Udinese Atalanta, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, De Maio; Perez, Walace, Jajalo, Arslan, Molina; Beto, Deulofeu

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Malinovskyi, Pasalic; Muriel

Udinese Atalanta, i precedenti

In 37 incroci in serie A tra le due formazioni, l’Udinese ha vinto 20 volte con 8 pareggi e 9 vittorie bergamasche. Nella passata stagione ci fu un pareggio per 1-1 con le reti di Muriel e Pereyra. L’anno precedente ci fu una sfida ricca di gol che terminò 2-3 per gli ospiti che prevalsero con le reti di Zapata e Muriel (doppietta), entrambi ex della sfida.

Udinese Atalanta, dove vederla

La partita, che comincerà alle 16:30, sarà visibile su DAZN e Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K