Udinese-Fiorentina termina 0-0 Tabellino e cronaca

Udinese-Fiorentina Tabellino Cronaca | Non si fanno male Udinese e Fiorentina in una partita con pochi lampi e molta paura di entrambe le squadre di andare in svantaggio. Le urla delle panchine di Gotti e Iachini rimbombano alla Dacia Arena dando al match un tocco aggiuntivo di apatia in un match estremamente piatto. Nel primo tempo entrambe le squadra attendono l’avversario e sono degni di nota soltanto pochi spunta:il colpo di testa di Okaka per l’Udinese che sorvola di poco la traversa ed il bel tiro al volo del viola Milenkovic che spegne sul palo. Il secondo tempo è più di marca gigliata ma non è abbastanza per decidere l’incontro. Buona la prestazione del solito Chiesa ( Musso gli nega il goal nel finale ) ed ottimo l’ingresso di Lasagna nella seconda metà della ripresa. Un pareggio finale che non è utile a nessuno, anzi l’Udinese, dopo la vittoria del Genoa ai danni del Milan, deve cominciare a guardarsi indietro. La zona retrocessione è a soltanto tre punti.

Il Tabellino del match

Reti: nessun marcatore

Udinese (3-5-2): Musso, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Jajalo (71′ Fofana), Mandragora, De Paul, Sema (82′ Zeegelaar); Nestorovski (50′ Lasagna), Okaka Allenatore: Gotti

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj (86′ Pulgar), Castrovilli, Igor (65′ Cutrone); Vlahovic, Chiesa Allenatore: Iachini

Arbitro: Fabbri

Ammonito: 18′ Nestorovski (U), 77′ Sema (U)