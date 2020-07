Udinese-Lazio Highlights Tabellino

Non riesce a sbloccarsi la Lazio di Simone Inzaghi che impatta sullo 0-0 con l’Udinese alla Dacia Arena. Seppur generosa a tratti la compagine capitolina continua a palesare problemi di condizione e di gioco. I padroni di casa invece centrano il loro obiettivo ed ottengono un punto importantissimo nella corsa salvezza.

Cronaca del match

Nei primissimi minuti le squadre si studiano ma l’Udinese sembra avere maggior freschezza e organizzazione tattica. La prima occasione è però per la Lazio con Lazzari che si accentra e tenta la conclusione mancina. Palla alta. Sale di giri il motore biancoceleste grazie all’estro di Luis Albero che con un assist di rara bellezza lancia a rete Immobile. Il tentativo del centravanti di Torre Annunziata è deviato in angolo da Nuytinck.

I friulani non si perdono d’animo e poco dopo il 20′ portano un serio pericolo dalle parti di Strakosha con un destro di De Paul dal limite. La sfera si spegne appena sopra la traversa. Il match prosegue colpo su colpo: ci prova anche Lazzarri dai 30 metri ma Musso devia in angolo. Trascorrono una manciata di secondi ed è Luis Alberto ad avere sul sinistro il possibile pallone dello 0-1: lo spagnolo però alza troppo la mira.

Al 28′ lampo di Immobile che su cross dalla destra di Lazzari si coordina e si esibisce in una splendida girata di destro, senza però impensierire più di tanto l’estremo difensore bianconero. L’Udinese si rifà sotto e per poco Becao non beffa i capitolini con un’improvvisa incursione offensiva. Il primo tempo finisce a reti bianche con la Lazio a fare la partita e l’Udinese abile nel difendersi e agire di rimessa.

La seconda frazione si apre con un disimpegno sbagliato degli ospiti, Lasagna prova ad approfittarne, ma Luiz Felipe si immola e salva i suoi. Poco dopo però il brasiliano commette un’ingenuità clamorosa e si fa superare proprio da Lasagna. L’attaccante però si fa ingolosire troppo e calcia verso la porta trovando la risposta di Stakosha. Grave errore per il numero 15 friulano che non passa la palla ad Okaka completamente smarcato. Il portiere albanese si ripete sul tentativo di De Paul dalla lunga distanza deviando il pallone in corner.

Sussulto della Lazio con un’azione solitaria di Bastos che ci prova di sinistro. Il suo bolide finisce fuori non di molto. Prova a seguire il suo esempio Milinkovic che però finalizza male una belle azione orchestrata da Immobile e Caicedo.

Nel finale i ritmi calano, le due formazioni devono fare i conti con la stanchezza e gli acciacchi. Ci prova il neo entrato Adekanye, il suo tiro viene deviato e per poco non beffa Musso. L’ultimo brivido lo regala De Paul che colpisce il palo esterno con una rasoiata da fuori area.

Udinese-Lazio Tabellino e Highlights

Udine, Stadio Dacia Arena

mercoledì 15 luglio, ore 21:45

Serie A 2019/2020 -33esima giornata

UDINESE-LAZIO 0-0

Ammoniti: Okaka, Caicedo, Luiz Felipe, Stryger Larsen, Luis Alberto

UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck (82′ Samir), Becao, De Maio; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo (45′ Walace), Fofana, Sema (68′ Ter Avest); Okaka (67′ Teodorcyk), Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisan, De Maio, Ter Avest, Mazzolo, Becao, Palumbo, Walace, Teodorczyk, Zeegelaar, Nestorovski. Allenatore: Gotti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (73′ Cataldi), Acerbi, Radu (52’Bastos); Lazzari (78 D. Anderson), Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony (51′ Lukaku); Caicedo (78’Adekanye), Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Armini, Silva, D. Anderson, Cataldi, Lukaku, Falbo, A. Anderson, Adekanye. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Rosario Abisso della sezione di Palermo

Assistenti: Tolfo e Rocca

Quarto uomo: Serra

VAR: Massa

AVAR: Mondin

Udinese-Lazio Highlights