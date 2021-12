Udinese Milan, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Chiusa definitivamente la campagna europea, il Milan ora può dedicarsi completamente al campionato come ha anche ricordato Ibrahimovic. L’obiettivo dei rossoneri, capolista solitari, è chiaramente il bersaglio grosso dello scudetto. Dopo aver conquistato la vetta della graduatoria, quindi, gli uomini di Pioli vogliono mantenerla e devono vincere nella trasferta di Udine. In Friuli c’è appena stato un cambio in panchina con Gotti che è stato esonerato (e al momento c’è un traghettatore, Gabriele Cioffi) e con la squadra che vuole invertire una tendenza che ha visto i bianconeri vincere una sola volta nelle ultime 13 partite.

Udinese Milan, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic

Udinese Milan, i precedenti

In 46 scontri in quel di Udine, l’Udinese ha vinto 12 volte con 18 pareggi e 16 affermazioni rossonere. Se l’anno scorso ci fu una vittoria del Diavolo per 2-1 con le reti di Kessie e Ibrahimovic, negli ultimi 10 anni i bianconeri hanno vinto in 5 occasioni. L’ultima delle quale risale alla prima giornata della stagione 19/20 quando, a punire il Milan, ci pensò Becao, di testa, al suo esordio in serie A.

Udinese Milan, dove vederla

La partita, delle 20:45, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport, oppure sull’app DAZN