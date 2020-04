Ecco il diktat della Uefa: “Finire i campionati a tutti i costi”

Fare di tutto per completare i campionati nazionali con il regolare format entro l’inizio di agosto per lasciare poi spazio alle coppe europee. Lo ha ribadito alle Federazioni nazionali il comitato esecutivo Uefa riunito oggi in video conferenza. La Federcalcio europea è disponibile ad accettare anche eventuali cambiamenti di formula come playoff o playout. La Uefa comunicherà nel pomeriggio le linee guida per i campionati che non dovessero essere portati a termine per designare le squadre che parteciperanno alle Coppa europee della prossima stagione, ma la linea che è stata ribadita è che varrà la classifica al momento dell’interruzione e non il ranking, varranno quindi i meriti sportivi acquisiti sul campo fino al momento dell’interruzione.

Comitato Esecutivo dell’UEFA ha deciso di sbloccare immediatamente i pagamenti dei compensi dei club relativi al loro contributo alle competizioni delle squadre nazionali UEFA, alla luce dell’attuale crisi e delle difficoltà finanziarie che molti club stanno affrontando in tutta Europa. E’ quanto si legge in una nota, al termine del Comitato esecutivo odierno. L’obiettivo è terminare al meglio la stagione in corsa limitando i danni, per poi concentrarsi sulla prossima stagione sportiva che si preannuncia in ogni caso ‘complicata’.