Chiellini: “Salterò entrambe la gare, ma vi assicuro che andremo in Qatar”

Qualificazioni Mondiali 2022

Italia-Svizzera

Alla lista degli infortunati eccellenti (dopo Immobile) si aggiunge anche capitan Chiellini per via di una infiammazione al tendine d’achille. Lo juventino ha dovuto alzare bandiera bianca proprio alla vigilia dell’incontro decisivo per i prossimi Mondiali in Qatar. Anche se ha lasciato Coverciano, fa sapere che sarà al fianco dei suoi compagni di squadra venerdi sera allo stadio Olimpico di Roma per incitarli.

L’umore del bianconero, nonostante lo stop, è positivo e seppur dispiaciuto per la doppia assenza con Svizzera e Nord Irlanda, afferma con ottimismo che gli azzurri staccheranno il biglietto in prima fila per la prossima rassegna iridata. La compagine ha svolto una seduta mattutina, in cui ha preso parte il nuovo arrivato Scamacca.

Sempre questa mattina è prevista, a Roma, una visita dell’intera nazionale all’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, definito dallo stesso Chiellini il nosocomio dei ” Bambini Speciali“, ai quali, sia lui che l’intera nazionale promisero di ritornare a trovarli con la Coppa Europea in mano per festeggiare insieme la vittoria di Wembley. Infine il difensore ha dichiarato di essere contro l’uso del Var, e auspica vivamente una Super Lega Europea da 16 squadre.

Aspetto tecnico-tattico

Mancini ha provato il rodato modulo del 4-3-3, in cui ha partecipato Barella, che sembra aver recuperato dal lieve infortunio patito nei giorni iniziali del ritiro. Le prove hanno riguardato sopratutto la linea difensiva a 4 sia davanti la difesa che a tutto campo, con lo stesso Barella al fianco di Bonucci. A centrocampo dovrebbero esserci, oltre all’interista, Jorginho e Locatelli, mentre in attacco il tecnico di Jesi si affiderà molto probabilmente all’esperienza ed al carisma del gallo Belotti.

Svizzera

La squadra ospite scenderà all’Olimpico ampiamente rimaneggiata per via delle assenze di Xhaka, Seferovic, Embolo, Elvedi, Zuber e Fassnacht, tutti pezzi da 90. L’allenatore Yakin spera almeno nel recupero di Gavranovic, il quale si era dovuto fermare, nei primissimi giorni del ritiro, per un leggero dolore al piede destro.

Il ct. elvetico è corso ai ripari ed ha convocato Itten; e qualora non dovesse recuperare definitivamente il suddetto Gavranovic, sembra, però, probabile lo schieramento del giovane Okafor del Salisburgo.