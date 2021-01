Calciomercato, Umtiti occasione per le italiane

Il Barcellona sembra intenzionato a cedere Umtiti, il 27enne camerunense naturalizzato francese potrebbe andar via in prestito. Giocatore duttile, pronto a giocare da centrale o da esterno, un tassello che tanto farebbe comodo alla Lazio di Inzaghi. Timidi contatti per valutare la possibilità di portarlo nella capitale, per ora più che una possibile trattativa un’idea. Sul giocatore anche il Milan, il difensore sarebbe stato proposto ai rossoneri, anche i leader della serie A sono alla ricerca di un tassello per la difesa, può essere Umtiti l’uomo giusto