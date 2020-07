Siviglia nei guai causa Coronavirus

Brutte notizie per il Siviglia, il club spagnolo ha reso noto che un suo giocatore è stato trovato positivo alCovid-19 e che sta trascorrendo il periodo di quarantena in isolamento. – le parole riportare su twitter – Per ragioni di privacy non è stato svelato il nome del componente della prima squadra che, ovviamente, dovrà saltare la sfida con la Roma in Europa League.