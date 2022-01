Un Occhio alla NCAA – Il CFP National Championship

Ultima puntata stagionale della nostra rubrica “Un occhio alla NCAA”. Dopo i Bowls e tante sfide interessanti è il momento della finalissima, il national championship della NCAA. Noi ve lo presentiamo così:

CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP

Martedì 11 gennaio

Ore 2:00 (CEST) – Alabama Crimson Tide (13-1) vs. Georgia Bulldogs (13-1)

Gli Alabama Crimson Tide guidati da Nick Saban tornano al championship per il secondo anno consecutivo dopo il trionfo della scorsa stagione, la sesta volta nelle ultime sette stagioni, con ben tre vittorie.

I Georgia Bulldogs tornano al Championship dopo quattro stagioni per vendicare quella che fu una sconfitta dolorosa (26-23) all’overtime nel Championship del 2017, proprio contro Alabama.

La partita è uno dei derby più sentiti della SEC con le due squadre che si sono già affrontate nel Championship della SEC di questa stagione con la vittoria di Alabama per 41-24.

Alabama Crimson Tide

Offense Pts/G 41.4 (3rd) – Yds/G 477.1 (5th)

Defense Pts/G 19.2 (13th) – Yds/G 276.8 (6th)

Giocatori da seguire: QB Brice Young, RB Brian Robinson, WR Javonte Williams, WR John Metchie III, TE Jahleel Billingsley, TE Cameron Latu, LT Evan Neal, DT Phidarian Mathis, LB Christian Harris, LB Will Anderson Jr., LB Henry To´o To´o, DB Jordan Battle, CB Jalyn Armour-Davis, CB Josh Jobe e K Will Reichard

Georgia Bulldogs

Offense Pts/G 39.0 (9th) – Yds/G 442.9 (18th)

Defense Pts/G 9.6 (1st) – Yds/G 235.7 (2nd)

Giocatori da seguire: QB Stetson Bennett, RB Zamir White, WR George Pickens, WR Adonay Mitchell, TE Brock Bowers, DE Trevon Walker, DE Adam Anderson, DT Jordan Davis, DT Devonte Wyatt, ILB Nakobe Dean, DB Tykee Smith, LB Channing Tindall, DB Derion Kendrick, S Lewis Cine e P Jake Camarda

Che partita sarà?

Alabama è sicuramente la squadra favorita per l’abitudine a giocare partite così importanti, per una superiore qualità dei singoli e, soprattutto, perché è una squadra più equilibrata. Inoltre, Nick Saban è una garanzia di successo a questo livello. La partita sarà sicuramente combattuta e Georgia metterà in campo la migliore difesa della stagione NCAA, cercando di sfruttare al meglio gli spazi concessi dai campioni in carica. Per gli uomini di Kirby Smart sarà fondamentale rimanere agganciati all’avversario evitando che Alabama trovi un vantaggio di due o più segnature nel primo tempo, perché in quel caso la minore qualità dell’offense di Georgia potrebbe rappresentare un handicap.

Chi sarà il giocatore decisivo?

Dire Brice Young è forse scontato ma non possiamo esimerci dal pensare che il giovane talento al servizio di Saban possa essere lo show stealer della partita. La sua crescita durante la stagione è stata impressionante e la sensazione è che Saban abbia trovato un nuovo diamante, forse più brillante di quelli avuti in precedenza. Le alternative possono essere il WR Javonte Williams (Alabama) ed il TE Brock Bowers (Georgia).

Per questa stagione è tutto, buona visione e arrivederci alla prossima stagione.