Nella puntata del 23 settembre di Uomini e Donne ci sarà più spazio per il trono classico. Infatti, nella puntata di ieri il trono over è stato al centro della puntata con Ida Platano, Armando Incarnato e Biagio Di Maro protagonisti.

Nella puntata di oggi

Oggi si darà spazio al trono classico.

Il percorso di Andrea Nicole sembra essere già avviato, al contrario degli altri tronisti Roberta, Joele e Matteo.

Roberta ha messaggiato con un corteggiatore ma ha di nuovo portato in esterna lo chef-pugile.

Joele e Matteo sembrano essere interessati alla stessa ragazza, la questione fa innervosire Matteo che sceglie di chiudere la conoscenza perché ritiene irrispettoso il fatto che la corteggiatrice sia con “un piede in due scarpe”. Matteo non torna sui suoi passi neppure quando la ragazza dichiara di avere una preferenza nei suoi confronti piuttosto che di Joele.