Valencia, Kondogbia e Parejo sul mercato

Mancano 2 giornate alla conclusione della Liga e il Valencia non è riuscito a raggiungere l’obiettivo prefissato. Si trova infatti a 16 punti dal quarto posto. La Champions, dove quest’anno il club è stato strapazzato dall’Atalanta agli ottavi, non è più raggiungibile. Pure l’Europa League è a forte rischio perché è a 4 lunghezze e in mezzo ci sono Getafe, Real Sociedad, Bilbao e Granada. Niente coppe significa nessun introito per una società che da 3 stagioni, tra entrate e uscite, è sempre in rosso.

Valencia, una difficile situazione societaria ed economica

Il Valencia non ha più un direttore sportivo da quando Cesar Sanchez ha fatto le valigie in pochi mesi. Si vocifera allora che l’azionista di maggioranza, Peter Lim, voglia personalmente prendere in mano la situazione. La 655° persona più ricca al mondo, secondo la stima di Forbes nel 2010, vuole far fronte alla situazione economica, resa ancora più instabile dalla crisi post-pandemia, tagliando la rosa. I nomi che circolano sono davvero importanti. Si puntano gli ingaggi che fanno piangere maggiormente le casse della società.

Valencia, Parejo, Kondogbia e Coquelin sul mercato

Il primo obiettivo è la bandiera del club, Dani Parejo. Il trentunenne è il leader tecnico della squadra. E’ davvero difficile pensare ad un Valencia senza di lui perché in 9 anni si è guadagnato la fascia da capitano e l’affetto dei tifosi, ma anche perché tutti i palloni passano per i suoi piedi. La partenza di Parejo sarebbe un boccone molto amaro da mandare giù per tutti gli aficionados. Lim però ha progetti ancora più grandi: sembra voglia smembrare l’intero centrocampo. Non solo la mente, ma anche il braccio e i muscoli della squadra devono partire. Kondogbia quindi deve trovarsi un’altra squadra. Il francese è arrivato in Spagna solo 2 stagioni fa dall’Inter ed è stato riscattato per 22 milioni appena l’estate scorsa. Le squadre interessate al momento sono Nizza e Fiorentina. Un altro transalpino, Coquelin, non fa più parte dei piani. Gli agenti dei 3 centrocampisti sono già stati contattati. Si attendono conferme o smentite dalla società, il cui silenzio fa quanto mai rumore.