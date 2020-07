Valladolid-Barcellona 0-1: Professor Messi non molla la Liga. Tabellino e Highlights

Valladolid-Barcellona 0-1

Il professor Lionel Messi oggi insegna che la fisica è una materia ancora da scoprire. Dopo 15 minuti di lezione, ecco la dimostrazione. Al limite dell’area l’argentino ha di fronte 3 uomini. Non c’è spazio, ma la palla con uno scavetto passa lo stesso dove Vidal controlla e si gira da vero numero 9 perché, senza guardarla, sente la porta e segna. Palo e poi gol, il Barcellona è in vantaggio, ma spreca diverse occasioni per raddoppiare. I blaugrana non sfruttano soprattutto un Semedo in gran forma sulla fascia destra. Allora il Valladolid, mai domo, nel secondo tempo può addirittura dominare. Dopo i primi 45 minuti di sofferenza, Sergio Gonzalez butta nella mischia Enes Unal. I bianco-viola cambiano totalmente faccia e la squadra di Setien perde ogni riferimento. Difficile vedere il Barça abbassarsi così tanto e addirittura fare affidamento esclusivamente sui contropiedi. Non è una situazione che succede spesso e infatti si sorprendono pure i giocatori in campo. Particolarmente nervoso Gerard Piqué, che al 75’ passa tutto il cooling break a protestare con l’arbitro Mateu Lahoz. Alla fine punta pure un dito minaccioso contro il direttore di gara, che però diventa una stretta di mano distensiva al termine della gara. Il Barcellona infatti, pur faticando molto, riesce a vincere e rimandare la pressione a Madrid. Il Real lunedì alle 22 contro il sorprendente Granada deve tornare a +4.

Valladolid-Barcellona: tabellino e highlights

Marcatori: 15’ Vidal

Valladolid:(4-3-1-2) Masip, Moyano, Kiko, Sanchez, Carnero, San Emeterio, Fernandez, Alcaraz, Kike Perez, Plano, Guardiola. A disposizione: Nacho, Hervias, Unal, Sandro, Waldo, Caro, Antonito, Diego Lopez, Fernandes, Villa, de la Fuerte, Garcia. Allenatore: Sergio Gonzalez

Barcellona:(4-3-3) ter Stegen, Alba, Lenglet, Piqué, Semedo, Busquets, Puig, Roberto, Vidal, Griezmann, Messi. A disposizione: Suarez, Araujo, Rakitic, Firpo, Neto, Comas, Braithwaite. Allenatore: Quique Setien

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz

Ammoniti: 45’ Alcaraz, 65’ Kike Perez; 40’ Lenglet, 78’ Jordi Alba

Espulsi: