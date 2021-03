Van Basten, accuse scioccanti

L’ex campione olandese, Marco Van Basten, ha rilasciato una dichiarazione shock durante una lunga intervista rilasciata al quotidiano spagnolo As. L’ex attaccante arrivò al Milan dopo aver lascialo l’Ajax nel 1987, restando in rossonero fino al termine della sua carriera nel 1995. Le sue dichiarazioni riguardano proprio gli anni in cui giocava in Italia.

Van Basten contro il Napoli e lo scudetto del 1990

La lungaiintervista di As al campione olandese tratta di numerosi argomenti del mondo del calcio, ma alla domanda sullo scudetto del 1990, risponde: “Scudetto del 1990? Hanno fatto tutto il possibile per darlo al Napoli. Le nuove regole permettevano di partecipare alla Coppa dei Campioni sia ai vincitori dell’anno prima, sia ai vincitori del campionato. Noi avevamo vinto la Coppa dei Campioni e fecero di tutto per non farci vincere il campionato e mandare due squadre italiane nella massima competizione europea“. Queste sono le parole dette, più che altro accuse di Marco Van Basten che torna su un argomento molto discusso negli anni passati. Il 1990 lo scudetto fu quasi preso dal Milan, ma secondo l’olandese qualcosa è andato storto. Van Basten: “Furono incredibili gli scandali arbitrali contro Milan, Inter e Verona mentre c’erano costanti favori per il Napoli. La partita che gli è stata regalata a Bergamo contro l’Atalanta per l’episodio di Alemao quando perdevano 2-0 fu qualcosa di tremendo.”. Il riferimento al quali si appella Van Basten riguarda la partita Atalanta-Napoli disputatasi l’8 aprile 1990. In questo caso l’ex attaccante afferma che la gara era sullo 2-0, ma si sbaglia perché il risultato a 10 minuti dalla fine era 0-0, quando dalle gradinate dello stadio venne lanciata una monetina che andò a ferire Alemao. Il brasiliano dell’Atalanta venne subito soccorso e poi portato in ospedale. Da questo momento fu dichiarato il 2-0 a tavolino per i partenopei. Marco Van Basten conclude così sullo scudetto del 1990: “Il Napoli ha vinto quello scudetto negli uffici.”.