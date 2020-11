Van Basten: “Sacchi non lo sopportavo, parlava sempre”

Domani in Olanda uscirà “Basta. La mia verità”, l’autobiografia di Marco Van Basten. Al Milan, il tre volte Pallone D’Oro ha scritto pagine di storia. Ecco un estratto del libro in cui Van Basten parla del rapporto con Fabio Capello e Arrigo Sacchi: “Ero abituato a Cruyff, che era stato un grande giocatore. Pensavamo allo stesso modo. Anche con Capello. Sacchi era più teorico. Dovevamo guardare tanti video e lui parlava sempre durante gli allenamenti. Era troppo. Dissi: “Signore, me lo hai già detto 12 volte. Se non capisco ora, non capirò mai. Era talmente fanatico che continuava a raccontare le stesse storie. Difficile da accettare. Sacchi e Capello sono stati fortunati perché avevamo una squadra meravigliosa. Baresi, Maldini, Costacurta e Tassotti erano grandi difensori che sapevano giocare anche molto bene con la palla. Siamo davvero migliorati in allenamento”.

