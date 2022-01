Venezia Empoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

In molti, a inizio anno, avrebbero scommesso a occhi chiusi che, questa partita, sarebbe stata un disperato scontro salvezza. Invece le due squadre sono al momento fuori dalla zona rossa. Il Venezia deve stare attento, però, perché la risalita del Cagliari nelle ultime settimane mette i lagunari in una posizione di classifica meno comoda rispetto a qualche settimana fa. Discorso diverso per l’Empoli, vera rivelazione stagionale, che si trova a 28 punti.

Venezia Empoli, probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Fiamozzi; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone

Venezia Empoli, i precedenti

In serie A, nella Laguna, si registra solo uno scontro, quello della stagione 98/99 con il Venezia che vinse per 3-2 contro l’Empoli grazie alle reti di Valtolina e Maniero (doppietta) a cui rispose la doppietta di Arturo Di Napoli. All’andata di questa stagione, invece, i veneti furono corsari in toscana con una vittoria per 2-1 frutto dei gol di Henry e Okereke a cui rispose Bajrami.

Venezia Empoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 12:30, sarà visibile su DAZN