Venezia Milan, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La convincente vittoria contro la Roma ha riportato grande entusiasmo nel Milan con i rossoneri capaci di strapazzare in casa i giallorossi con un 3-1 che ha visto il ritorno in campo di Ibrahimovic e Leao (protagonisti, rispettivamente di assist e gol, dell’ultima rete). La squadra di Pioli è ora a -1 dall’Inter (che però ha una partita in meno) e vuole mettere pressione ai cugini impegnati nel big match serale contro la Lazio. Il Venezia di Paolo Zanetti ha invece avuto un prolungamento delle vacanze di Natale per il rinvio della gara contro la Salernitana, ma vuole immediatamente riprendere il filo interrotto prima delle feste.

Venezia Milan, le probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Busio, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic

Venezia Milan, i precedenti

In 12 precedenti tra le due squadre giocati in laguna, il Milan ha vinto 7 volte con 2 pareggi e 3 vittorie del Venezia. Nell’ultimo scontro, nella stagione 01/02, i rossoneri si imposero per 4-1 con dei marcatori insoliti: Kaladze, Contra e Javi Moreno (doppietta). L’anno precedente, invece, vittoria degli arancioneri con il gol vittoria firmato da Maniero.

Venezia Milan, dove vederla

La partita, che comincerà alle 12:30, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K