Verona Atalanta, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo il successo al San Paolo di Napoli con il quale l’Atalanta si è portata con forza appena dietro alle prime posizioni della classifica, la squadra di Gasperini vuole superare con i 3 punti un’altra trasferta molto impegnativa. Ad aspettare gli orobici ci sarà infatti l’Hellas Verona che in casa ha già battuto Juventus, Roma e Lazio con Igor Tudor che ha impresso un cambio di passo notevole agli scaligeri

Verona Atalanta, le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Muriel

Verona Atalanta, i precedenti

In 21 precedenti in serie A giocati al Bentegodi, il Verona ha vinto in 8 occasioni, con 7 pareggi e 6 affermazioni atalantine. L’ultima vittoria dei padroni di casa risale alla stagione 15/16 quando l’Hellas si impose per 2-1 con gol decisivo di Pazzini. Nelle ultime 3 partite, invece, l’Atalanta ha vinto 2 volte con un pareggio segnando 8 gol e subendone solo 1.

Verona Atalanta, dove vederla

La partita, delle ore 15:00, sarà visibile su DAZN