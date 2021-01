Verona, Juric: “Abbiamo giocato un bel calcio”

Super Verona contro il Napoli

Un bellissimo Verona stende il Napoli al Bentegoti per 3-1. I ragazzi gestiti da Juric riescono a mettere in difficoltà una delle grandi della Serie A. Con i tre punti di oggi arrivano a 30 e si piazzano in nona posizione, a pochi punti dalla zona Europa League.

Juric: “Un grande calcio”

Al termine della grande impresa contro i partenopei arriva Juric ai microfoni di Sky Sport, e afferma: “Abbiamo fatto una partita stupenda, da 3-4 settimane abbiamo iniziato a giocare meglio, e oggi non era facile perchè il Napoli è una squadra completa. Questa è veramente una bella vittoria e sono contento. C’è stato un periodoin cui eravamo in emergenza, adesso stiamo bene e possiamo arrivare lontano ma dipende da noi. Non succederà niente di eclatante sul mercato”.

Juric esalta Barak e Zaccagni

In rete, oltre a Dimarco, anche Barak e Zaccagni, il tecnico afferma: “Barak mi piace farlo giocare più avanti perché si inserisce meglio, può essere più pericoloso. Zaccagni è cresciuto in maniera impressionante, rispetto ad un anno e mezzo fa è un altro giocatore”. Poi c’è Dimarco che, dopo il gol corre ad abbracciare il suo allenatore. Juric commenta così: “Cosa gli ho detto? Non mi ricordo. Sicuramente qualcosa di speciale, ma con tutte le cose che dico… Io gli dico sempre di fare un chilometro in meno, perché è uno generoso e va sempre oltre. Secondo me ha un ottimo piede, poi è anche un ragazzo emotivo: all’inizio della partita gli è successa una cosa brutta, però ha saputo riprendersi alla grande”.