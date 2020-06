Verso Atalanta-Lazio: le probabili scelte di Inzaghi

La Lazio dovrà fare a meno di Luiz Felipe. Filtra ottimismo per Marusic

Simone Inzaghi in vista del ritorno in campo nel match di mercoledì 24 giugno contro l’Atalanta, dovrà fare a meno di Luiz Felipe. Il difensore classe ’97 non riuscirà a recuperare in tempo dall’affaticamento al polpaccio, al suo posto ballottaggio tra Bastos e Patric con lo spagnolo leggermente favorito. Da valutare le condizioni di Marusic che, però, sembrano migliorare quindi per il posto sulla corsia mancina il montenegrino è il candidato numero uno. In caso di forfait pronto Jony con Lukaku che nell’amichevole di ieri contro la Ternana ha riassaporato il campo per circa 20 minuti. Sotto osservazione anche Lucas Leiva, il brasiliano non è al meglio e potrebbe anche essere risparmiato contro gli orobici, al suo posto dovrebbe spuntarla Cataldi su Parolo. Sicuramente indisponibili Adekanye, Lulic e il già citato Luiz Felipe.

Probabili formazioni Atalanta-Lazio

Atalanta – Lazio

Serie A 2019/20 – 27ª giornata

Gewiss Stadium – mercoledì 24 giugno, ore 21.45

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disp. Sportiello, Rossi, Bellanova, Toloi, Cybzorra, Malinovskyi, Tameze, Colley, Castagne, Muriel. All.: Gian Piero Gasperini.

INDISPONIBILI:

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Malinovskyi, Palomino, Pasalic

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, D. Anderson, Lukaku, A. Anderson, Jony, Parolo, Cataldi, Caicedo, Moro. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lulic, Luiz Felipe, Adekanye

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Caicedo, Immobile, Lazzari