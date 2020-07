Il Frosinone si prepara in vista del match di venerdì

Venerdì sera allo Stirpe in programma un vero ed autentico spareggio per un posto nei Playoff. Ieri allenamento pomeridiano per i giallazzurri, chi è sceso in campo ieri ha svolto una seduta di scarico, partitella per il resto del gruppo. Tabanelli ha lavorato a parte, terapie per Capuano e Rohden. Domani alle 18:30 si torna in campo a Ferentino