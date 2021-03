Verso Inter-Atalanta: “Sarà una gara difficile, sono una grande realtà”

Verso Inter-Atalanta

L’Inter si appresta alla gara contro l’Atalanta, una gara difficile, la formazione di Gasperini ha mostrato una grande forma fisica. I nerazzurri dovranno stare attenti se vorranno continuare la corsa verso lo scudetto. Alla vigilia della partita, Antonio Conte presenta il match in conferenza stampa.

Antonio Conte: “L’Atalanta è una grande realtà”

Antonio Conte in conferenza stampa: “Sarà una partita difficilissima. Loro sono una grande realtà, che ha creato problemi a tutte le big in Italia e in Europa. Gasperini sta facendo un lavoro straordinario. Noi ora favoriti per lo scudetto? Per me non cambia nulla, le mie squadre giocano sempre per vincere a prescindere dal ruolo con cui partono. Non so se sarà la più difficile da qui alla fine, però sappiamo di affrontare una squadra che crea grandissime problematiche a chiunque. Ha vinto contro tutte le big in Italia e in Europa, sono una realtà consolidata con grande consapevolezza e giocatore forti sia in campo sia in panchina, come Muriel, che ha risolto tante volte partite complicate. Gasperini sta facendo un lavoro straordinario, sono contento per lui e per l’Atalanta, che anche se per poco ho allenato in passato”. Una gara studiata attentamente da Conte quella di domani, al riguardo afferma: “L’abbiamo studiata, abbiamo analizzato determinate situazioni, ma è la quarta partita che giochiamo contro di loro da quando io sono qui, quindi ci conosciamo bene a vicenda. Sarà un match di grande difficoltà e sappiamo che ne incontreremo nel corso della gara, dovremo essere bravi a rispondere ogni volta”.