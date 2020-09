Verso Inter-Fiorentina: le ultime e le probabili scelte di Conte e Iachini

Si sta avvicinando a grandi falcate la sfida tra Inter-Fiorentina. Ritorno ufficiale per la formazione di Conte che ha dovuto saltare la prima giornata ed è pronta a ritornare alla carica per lo scudetto. Dall’altro canto la formazione di Iachini, forte del 1-0 di settimana scorsa, vuole sorprendere anche a San Siro. Le probabili scelte di Conte e Iachini.

LE PROBABILI SCELTE DI CONTE PRIMA DI INTER-FIORENTINA

L’allenatore dei nerazzurri Antonio Conte, dovrà fare a meno dello squalificato De Vrij e non potrà contare su Skriniar (almeno dall’inizio). Il modulo, con tutta probabilità sarà un 3-4-1-2. In porta Handanovic, difesa con D’Ambrosio, Bastoni e Kolarov. A centrocampo Hakimi, Barella, Gagliardini e Perisic. Sulla trequarti giocherà Eriksen al supporto del duo Lautaro Martinez e Lukaku. Panchina per il neo acquisto Vidal.

LE PROBABILI SCELTE DI IACHINI

L’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, attuerà il 3-5-2. In porta giocherà Dragowski; in difesa Milenkovic, Ceccherini e Caceres. A centrocampo giocheranno Chiesa, Duncan, Ambrabat, Castrovilli e Biraghi. In attacco giocano Ribery e Kouame.

INTER-FIORENTINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Duncan, Ambrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouame.