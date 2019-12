Verso Lazio-Juventus: il punto sugli indisponibili

Dopo la vittoria casalinga contro l’Udinese e il pareggio dei bianconeri con il Sassuolo, la classifica ai piani alti si fa sempre più corta. La Lazio di Simone Inzaghi infatti, è ora a sole sei lunghezze dalla Juventus, e sabato alle 20.45, allo stadio Olimpico di Roma le due squadre si affronteranno in quella che si preannuncia essere una sfida da calcio spettacolo. Un colpo a sorpresa dei biancocelesti potrebbe lanciare la squadra di Simone Inzaghi nella corsa scudetto, con l’Inter che avrebbe l’opportunità di guadagnare punti preziosi per la fuga. Lazio e Juventus inoltre, si affronteranno di nuovo il 22 dicembre, per la finale di Supercoppa Italiana.

A quattro giorni dal match, ecco il punto sugli indisponibili.

Qui Lazio

In difesa per Simone Inzaghi l’unico dubbio riguarda la presenza di Patric: lo spagnolo sta rientrando da un infortunio, e se non potrà scendere in campo, al suo posto sarà confermato Radu. Per quanto riguarda il centrocampo, dovrebbero scendere in campo tutti i titolarissimi: da Lazzari a Luis Alberto, con Leiva in mediana. Piccole possibilità di ballottaggio in attacco, dove Caicedo potrebbe insidiare un Correa in stato di grazia, che però rimane favorito per affiancare Ciro Immobile. Sembrerebbe invece ormai certa l’assenza di Lukaku, ancora alle prese con gli strascichi dell’ultimo guaio muscolare.

Qui Juventus

Situazione completamente diversa per Maurizio Sarri, che dovrà fare i conti con parecchi indisponibili: è appena stata confermata infatti anche l’assenza di Khedira, che tornerà in campo solamente nel 2020. Da valutare c’è anche Rabiot, che se non riuscirà a recuperare in tempo, probabilmente partira dalla panchina, mentre davanti sembrerebbe confermata la presenza di Dybala. L’unico ballottaggio riguarda quello tra Ramsey e Higuain, con Cristiano Ronaldo confermato dal primo minuto. In porta Szczesny dovrebbe prendere il posto di Buffon, che contro il Sassuolo non ha dato ottimi segnali.