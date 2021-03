Verso Manchester United-Milan, Pioli: “Vogliamo fare una buona gara”

Stefano Pioli in conferenza stampa per presentare la difficile trasferta verso l'Inghilterra. Il Milan incontrerà lo United, una delle favorite.

Verso Manchester United-Milan

Giovedì si apriranno gli ottavi di finale di Europa League, per il Milan di Stefano Pioli ci sarà l’ostica trasferta di Manchester, sponda Red Devils. La formazione allenata da Solskjaer è una delle squadre più in forma del torneo ed è anche tra le poche favorite alla vittoria finale. Alla vigilia della sfida di andata, Stefano Pioli ha commentato la gara in conferenza stampa.

Manchester U-Milan, Pioli: “Non dobbiamo farci travolgere”

Il Milan è pronto ad una nuova sfida, quella dell’Europa League, entrata oramai nel vivo degli ottavi di finale. A poche ore dal match contro i Red Devils, Stefani Pioli dichiara: “Abbiamo scelto di non farci travolgere dagli eventi, ma cavalcare l’onda delle nostre certezze di gioco. Non è una finale anticipata, ma sicuramente una partita di grande fascino. Ci deve dare ancora più certezze nel nostro modo di stare in campo. Quando giochiamo con ordine e intensità facciamo bene, e ci siamo preparati per farlo anche contro lo United”. Non sarà semplice la partita, indubbiamente una delle più difficili del percorso in EL, Pioli afferma: “Possiamo avere due strade: o ci facciamo travolgere dagli eventi o cavalchiamo l’entusiasmo delle nostre convinzioni. Stiamo dimostrando di aver scelto la seconda. Queste partite vanno giocate al massimo e con grande convinzione. Avremo rispetto di una squadra molto forte che è scesa da un girone difficile in Champions League con Psg e Lipsia, pur con la migliore difesa e il migliore attacco. Vogliamo fare una buona prova all’andata così da avere qualche certezza in più anche per il ritorno”.