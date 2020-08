Vettel-Ferrari, addio anticipato? Si scalda Giovinazzi

Vettel e Ferrari pronti a dirsi addio

L’avventura di Vettel alla Ferrari sembra esser arrivata al capolinea, il pilota tedesco potrebbe dire addio in anticipo e non a fine stagione. Polemiche continue e un rapporto ai minimi storici. «Questo è il gap che non ci piaceva, ne abbiamo parlato stamattina. Terrò duro, ma sapete che avete fatto un casino», questo un team radio che sa di polemica. I rapporti sono così tesi che si parla quindi di un divorzio anticipato, uno scenario escluso dal contratto, ma che potrebbe concretizzarsi se entrambe le parti lo volessero.Come riporta Il Giorno, la sua monoposto potrebbe essere affidata ad Antonio Giovinazzi, in attesa dell’arrivo di Carlos Sainz che sarà il compagno di scuderia di Charles Leclerc dalla prossima stagione.