Vidal spegne le polemiche: “Sono qui grazie a Conte. E’ lo stesso della Juventus”

Arturo Vidal ha rilasciato una lunga intervista ai mictofoni del Corriere dello Sport. Tra le tematiche affrontate si è parlato anche di Antonio Conte. Il cileno ha usato parole al miele per il suo allenatore: “Sono qui soprattutto per lui. Siamo stati 3 anni alla Juventus, abbiamo vinto ed è stata un’esperienza indimenticabile. Lui mi voleva, abbiamo parlato tanto la scorsa estate e ha fatto il massimo per farmi venire all’Inter. Come l’ho ritrovato? È lo stesso della Juventus. Lui ama il calcio, te lo fa sentire e ti trasmette la sua passione e voglia di vincere. Tenero? Si arrabbia molto se sbagli e te lo dice in faccia, davanti a tutti. Il miglior rapporto ce l’ho con lui? Sì anche se ne ho avuti altri con i quali sono stato bene. Con Conte, però, siamo alla seconda esperienza insieme e mi trovo a meraviglia”.