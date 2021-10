VIDEO – L’aggressione di McGregor a Francesco Facchinetti: “Poteva uccidermi”

Francesco Facchinetti denuncia McGregor

Francesco Facchinetti attraverso il suo profilo Instagram ha deciso di non restare in silenzio e di raccontare quanto accaduto qualche ora fa mentre era fuori a cena. Conor McGregor, campione MMA secondo la testimonianza dell’ex compagno di Alessia Marcuzzi si è reso protagonista di un gesto brutale che non trova nemmeno spiegazioni.

“Alle 2,30 di questa notte sono stato aggredito dal signor McGregor – dice Francesco Facchinetti – proprio quel famosissimo McGregor, che mi ha dato un pugno in bocca e mi ha spaccato il naso davanti a dieci testimoni. Mi ha aggredito senza motivazione dato che abbiamo parlato per più di due ore e ci eravamo anche divertiti insieme. Potevo starmene zitto e non dire niente a nessuno, ma siccome mi è andata bene e sono qui a raccontarlo, devo dire che quella persona è veramente violenta e pericolosa”.

“Ho preso un pugno per niente, quel pugno poteva andare a chiunque, a mia moglie, alle altre mie amiche o amici. Per questo ho deciso di denunciare Conor McGregor perché è una persona violenta e pericolosa”.

“I veri fighters non si comportano così. Sanno di avere delle armi al posto delle mani e di certo non si mettono a prendere a pugni il primo a caso che si trovano davanti. Poteva darlo a mia moglie, a chiunque dei miei amici in quella stanza. Spero che questa sia la volta buona che la paghi, confido nella giustizia italiana”.