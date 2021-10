Vlahovic mette a segno una tripletta da applausi

L’attaccante della Fiorentina Vlahovic si regala una domenica da applausi, il calciatore al centro di molte voci di mercato mette a segno una tripletta da applausi contro lo Spezia e manda un segnale chiaro in chiave mercato. Il calciatore sogna un top club, su di lui soprattutto la Juventus, Commisso si è rassegnato a dover lasciar andar via il bomber, a gennaio l’addio o resterà in viola fino a giugno?

VIDEO LA TRIPLETTA DI VLAHOVIC