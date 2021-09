Zaniolo, brutto gesto verso la tribuna dei tifosi della Lazio

Il derby perso non è stato digerito da Nicolò Zaniolo, all’uscita dal campo il calciatore si lascia andare ad un brutto gesto nei confronti dei tifosi biancocelesti presenti in tribuna. Una reazione, quella di Zaniolo, da condannare. Rischio squalifica per lui? I precedenti preoccupano, l’ex tecnico dell’Inter Roberto Mancini pagò con una giornata di stop il dito medio mostrato verso la tribuna, staremo a vedere.

IL VIDEO DEL GESTO DI ZANIOLO