Caos Covid, piano piano la Lazio recupera i pezzi. Oggi attesa l’idoneità per Milinkovic Savic.

Il sergente del centrocampo biancoceleste alle ore 14:05 è arrivato presso la clinica Paideia per effettuare le visite di idoneità post Covid. Salvo sorprese domani è atteso in gruppo e di conseguenza domenica sarà a disposizione contro l’Udinese. Una buona notizia per Inzaghi e per i tifosi della Lazio.