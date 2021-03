Allianz Powervolley Milano vince la CEV Challenge Cup contro Ziraat Ankara

Allianz Powervolley Milano trionfa nella competizione Challenge Cup 2020/2021 e vince il primo trofeo nella storia del club. La formazione meneghina batte per 3-2 lo Ziraat Bankasi, che ospitava il match in casa, replicando il successo della scorsa settimana all’Allianz Club. Arriva quindi una grande soddisfazione ad un gruppo straordinario guidato in panchina da Roberto Piazza che porta a casa uno degli obiettivi della stagione.

Matteo Piano, capitano dell’Allianz Powervolley, alza in cielo il trofeo, coronamento di un sogno per una squadra con alle spalle un importante percorso di crescita. Piano rappresenta il simbolo di questa crescita, dovuta alla volontà del presidente Fusaro di riportare in alto il nome di Milano nel volley.

Milano si fa sentire con un titolo continentale dopo che l’ultimo successo risale alla stagione 1992-1993, quando l’allora Mediolanum Milano portò a casa Mondiale per Club e Coppa delle Coppe (ora Coppa CEV).

Il merito va inoltre condiviso con lo staff tecnico, guidato in maniera eccellente da coach Piazza, che anche contro lo Ziraat nella finale di ritorno ha trovato le giuste chiavi di volta per leggere il match e portare a casa la vittoria. Prestazione super per Patry, che vince l’MPV, ma è la squadra a non mollare mai e meritarsi il successo.



L’intervista al coach Piazza

“I ragazzi hanno fatto questo regalo a Milano e al presidente, ma anche a me. Un’emozione unica, grande soddisfazione”