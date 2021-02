In un comunicato stampa la Sir Safety Perugia riporta le dichiarazioni di Aleksandar Atanasijevic in merito alle voci delle ultime ore riguardo il suo futuro nella squadra.

Il giocatore mette a tacere i rumor comunicando che a fine stagione, dopo ben 8 anni, terminerà il suo percorso alla Sir Safety Perugia.

Non nasconde la stima e l’affetto per Atanasijevic il presidente Sirci, che ringrazia il giocatore per il grande contributo negli anni.

Le parole di Aleksandar Atanasijevic



“Dopo otto anni fantastici ho pensato che era giunto il momento di provare nuove sfide a livello personale e, di comune accordo con la società, abbiamo deciso di interrompere a fine stagione il nostro rapporto sportivo.”

Dedica un ringraziamento alla società e alla città Atanasijevic, che conclude: “Ci tengo a ringraziare la società e tutta la città di Perugia per queste meravigliose otto stagioni e per avermi fatto crescere come uomo e come atleta. Adesso siamo tutti completamente concentrati sull’importante finale di stagione che ci attende, abbiamo due importantissimi obiettivi che vogliamo cercare di raggiungere tutti insieme”.

Le dichiarazioni del presidente della Sir Safety Perugia Gino Sirci

“Il rapporto che si è creato in questi anni con Atanasijevic è di grandissima stima ed affetto. Abbiamo constatato la sua volontà di voler intraprendere una nuova strada dal punto di vista sportivo a la abbiamo assecondata.”

Conclude Sirci: “Rimane un giocatore unico nella nostra società, lo ringraziamo per il grande contributo che ha dato alla nostra crescita e gli auguriamo le migliori fortune per le stagioni che verranno. Ma ora siamo tutti focalizzati sul finale di stagione e siamo certi che Atanasijevic sarà determinante per le nostre fortune”.