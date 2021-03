L’Allianz Powervolley vince la finale di andata della CEV Challenge Cup: mercoledì 24 il ritorno

Nella finale di andata della CEV Challenge Cup l’Allianz Powervolley Milano batte per 3-2 lo Ziraat Bankasi Ankara.

È una prima finale impegnativa, chiusa in 5 set (22-25, 25-19, 1-25, 25-18, 15-9) in 2 ore e 12 minuti. Milano soffre, subisce i turchi ma alla fine non sbaglia il primo match dei due previsti che mettono in palio la CEV Challenge Cup e si assicura un risultato prezioso e determinante per l’assegnazione del trofeo.

La sfida decisiva si giocherà ad Ankara (mercoledì 24 marzo, ore 16 italiane), dove tutto può succedere. Sicuramente il 3-2 conquistato tra le mura amiche dell’Allianz Cloud ha dimostrato a Milano che l’avversario è ostico: lo Ziraat ha dato del filo da torcere ai meneghini, che hanno faticato non poco nel primo e terzo set, salvo poi scrollarsi di dosso un pizzico d’emozione e giocare con vero cuore. L’attenzione dovrà essere massima, come lo è stata nei momenti decisivi della finale di andata, in cui Piano e compagni hanno dimostrato in campo la qualità del gruppo e le potenzialità di squadra. Determinante la mossa di Piazza di giocare la carta Steve Maar a partire dal quarto set: il canadese è stato fondamentale ed ha chiuso con 12 punti ed il 60% in attacco in due set e l’ace finale del match.



Le parole di Steve Maar a fine gara: «Ovviamente siamo un po’ stanchi perché stiamo giocando ogni tre giorni, ma la cosa importante è che tutti ci facciamo trovare pronti per entrare in campo. Siamo felici di questa vittoria, ma domani si ricomincia a lavorare pensando a domenica e a gara 3 dei playoff scudetto».





Il tabellino



ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO – ZIRAAT BANKASI ANKARA: 3-2 (22-25, 25-19, 18-25, 25-18, 15-9)



Allianz Powervolley Milano: Basic 1, Kozamernik 13, Daldello 0, Sbertoli 2, Maar 12, Weber 3, Patry 15, Piano 10, Ishikawa 9, Urnaut 8, Pesaresi (L). N.e.: Staforini (L), Meschiari, Mosca. All. Roberto Piazza.

Ziraat Banasi Ankara: Atanasov 17, Ter Maat 27, Van Garderen 9, Bulbul 11, Yucel 0, Eksi 1, Gok 9, Bayraktar (L), Tosun 2, Eken 0. N.e.: Akkus, Kirkit, Ayvazoglu (L), Ertugrul. All. Giampaolo Medei.





Durata set: 29’, 26’, 34’, 27’, 16’. Durata totale: 2 h e 12’

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 12, battute sbagliate 13, muri 9, attacco 47%, 38% (18% perfette) in ricezione.

Ziraat Bankasi Ankara: battute vincenti 4, battute sbagliate 19, muri 5, attacco 54%, 48% (20% perfette) in ricezione.

Arbitri: Maciejewski – Cinatl

Impianto: Allianz Cloud di Milano.